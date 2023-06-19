Россия нанесла удар по местам хранения техники ВСУ

Вооруженные силы России использовали высокоточное оружие морского базирования. Представители военного ведомства сообщили, что был нанесен групповой удар, в результате которого все намеченные цели успешно поражены.

Ранее Министерство обороны России распространило информацию о том, что артиллерийские расчеты нанесли удар по позициям украинских вооруженных формирований, с которых велся обстрел Белгородской области.

В результате места дислокации боевиков уничтожены, противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Министерство обороны приводит эту информацию со ссылкой на российского солдата, находящегося в зоне боевых действий и принимавшего непосредственное участие в нанесении ударов.

По словам источника, уничтожено как минимум две цели (это то, что удалось подтвердить), но не исключено, что в реальности их больше.