Трам благословил молодых, и 25 октября 2009 года Иванка и Джаред поженились.
Поговаривают, поначалу «владелец заводов, газет, пароходов» Дональд Трамп был не в восторге от избранника Иванки
14:25 2023-06-20
Но дочке все же удалось убедить папу и в том, что финансист Джаред Кушнер — достойная партия, и в том, что свадьба в традициях оротодоксального иудаизма — отличная идея.
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15:25
Наталья Гончарова
Кортнев принес извинения полицейскому, которому показал средний палец
Солист популярной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев некрасиво повел себя по отношению к новосибирскому стражу порядка, когда выступал в городе с концертом. Исполнитель принес свои извинения государственному служащему.
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