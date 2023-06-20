Поговаривают, поначалу «владелец заводов, газет, пароходов» Дональд Трамп был не в восторге от избранника Иванки

14:25 2023-06-20

Но дочке все же удалось убедить папу и в том, что финансист Джаред Кушнер — достойная партия, и в том, что свадьба в традициях оротодоксального иудаизма — отличная идея.

Трам благословил молодых, и 25 октября 2009 года Иванка и Джаред поженились.

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