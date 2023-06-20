Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию по делу Тихановской, оставив приговор в силе

20 июня пресс-служба Верховного суда Беларуси сообщила, что апелляция Светланы Тихановской по её приговору к 15 годам лишения свободы была отклонена, ввиду чего ранее вынесенный приговор Минского суда вступил в законную силу. Известно, что в марте 2023 года Тихановская была приговорена к 15 годам тюремного заключения по более чем десяти статьям Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

Среди статей, по которым Светлану Тихановскую признали виновной, фигурируют деяния экстремистской направленности, в том числе попытка насильственного власти в стране.