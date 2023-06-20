CNN: сын Байдена признал себя виновным по трём пунктам обвинения

Журналисты телеканала CNN сообщают, что Министерство юстиции США направило письмо в окружной суд Делавэра, где сообщается, что сын Джозефа Байдена Хантер признал себя виновным по трём пунктам обвинения, согласившись, что он дважды нарушил налоговый кодекс и незаконно хранил пистолет Colt, принимая при этом запрещённые психоактивные вещества.

Аналитики CNN считают, что Хантер Байден пошёл на сделку, чтобы избежать реального тюремного срока, поскольку заключение соглашения с прокуратурой позволит подобрать ему альтернативное наказание. Одним из таких наказаний может стать принудительное помещение в реабилитационный центр для наркозависимых.