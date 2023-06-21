Песков назвал «менторским тоном» слова Байдена, оскорбившего Си Цзиньпина

21 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что накануне американский президент Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина "диктатором". По мнению Пескова, высказывание Байдена является закономерным продолжением "менторского тона" США по отношению к другим государствам.

В то же время Дмитрий Песков считает, что позиция Вашингтона в выстраивании отношений с Пекином противоречива, поскольку накануне госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен посетил КНР, где провёл переговоры с Си Цзиньпином, выступив за стабилизацию американо-китайских отношений.