Лавров высказался о психическом состоянии Зеленского

Лавров заявил, что дать полноценную оценку бурному потоку сознания Зеленского ему не позволяет отсутствие медицинского образования, в отличие от председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая пришла в политику из гинекологии.

«Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров добавил, что ему трудно комментировать словесные эскапады президента США Джо Байдена, в частности, о ядерной угрозе, якобы исходящей от России.