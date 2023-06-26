American Conservative: Европа устала помогать Украине и не пойдет за нее воевать, если возникнет необходимость

Автору стати удалось поговорить с некоторыми европейскими политиками, посетившими США перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Все они поддерживали вступление Украины в Альянс.

Однако, по мнению журналиста, в Европе никто не готов напрямую воевать с Россией.

Кроме того, по словам европейских политиков, граждане их стран устали от постоянного финансирования украинского конфликта.

Бэндоу заявил, что к открытому противостоянию с Россией готовы лишь в США.

Однако и там осознают, что прямой конфликт может обернуться ядерной войной, поэтому таких шагов американские политики предпринимать не будут в связи с серьезной угрозой безопасности США.