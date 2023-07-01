Ангела Меркель была самая влиятельная женщина 2020 года по версии Forbes

На второй позиции оказалась президент Европейского центрального банка Кристин Лагард - она также занимала второе место в 2019 году и третье место в 2018 году.

Замкнула тройку избранный вице-президент США Камала Харрис. На четвертой позиции - глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен, на пятой — американская предпринимательница Мелинда Гейтс.

В списке 2020 года также - телеведущая и бизнесвумен Опра Уинфри (20 место), премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (32 место), королева Великобритании Елизавета II (46 место), певица Бейонсе — на 72 месте, на 92-й позиции оказалась актриса Риз Уизерспун.

Список самых влиятельных женщин мира составляется с 2004 года.