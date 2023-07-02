В ВСУ заявили, что французские бронемобили AMX-10 RC непригодны для контрнаступления

В интервью агентству ФрансПресс командир одного из батальонов ВСУ с позывными «Спартанец» рассказал, что такие машины предназначены для огневой поддержки. У них хорошие приборы наблюдения и достойное вооружение.

Однако у такой техники слишком легкая броня, поэтому ее невозможно использовать в наступательных операция.

В подтверждение своих слов украинский военный рассказал об одном случае, когда рядом с бронемобилем разорвался снаряд, его осколки пробили броню, сдетонировал боекомплект. В результате погибли 4 человека экипажа.

Военнослужащий обратил внимание на проблемы с коробкой передач у AMX-10 RC, связав такие сложности с необходимостью движения по грунтовым дорогам.

Он также считает, что одного месяца обучения во Франции слишком мало для нормально управления такой техникой.

О том, что многие виды западной военной техники не подходят для ведения боевых действий на Украине, ранее писал журналист The National Interest патрик Дреннан.