ВМС Украины требуют от Запада поставок современных кораблей

По его словам, это должны быть суда высокого технического уровня, со значительной мощностью, которые прослужат не менее 10-15 лет.

Вице-адмирал признал, что строительство таких кораблей – долгий и сложный процесс. Он уточнил, что у ВМС Украины есть планы по получению такой техники от зарубежных партнеров.

Неижпапа считает, что с подобными судами Украина сможет стать не государством у моря, а настоящим морским государством. Но и это еще не все.

Украинская сторона хочет получить от Запада корабельные платформы и другую технику, а также помощь в комплектовании корпуса морской пехоты.

Вице-адмирал сообщил, что ВМС нужны еще самолеты и ударные вертолеты, которые будут поддерживать действия морской пехоты. Он подчеркнул, что разноплановый украинский флот должен развиваться в нескольких направлениях.

Тем временем в Севастополе начали разбирать бывшие катера и корабли ВМС Украины, которые остались в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.