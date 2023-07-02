ВМС Украины требуют от Запада поставок современных кораблей

18:23 2023-07-02

Командующий военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что страна рассчитывает получить от Запада современные военные корабли.

По его словам, это должны быть суда высокого технического уровня, со значительной мощностью, которые прослужат не менее 10-15 лет.

Вице-адмирал признал, что строительство таких кораблей – долгий и сложный процесс. Он уточнил, что у ВМС Украины есть планы по получению такой техники от зарубежных партнеров.

Неижпапа считает, что с подобными судами Украина сможет стать не государством у моря, а настоящим морским государством. Но и это еще не все.

Украинская сторона хочет получить от Запада корабельные платформы и другую технику, а также помощь в комплектовании корпуса морской пехоты.

Вице-адмирал сообщил, что ВМС нужны еще самолеты и ударные вертолеты, которые будут поддерживать действия морской пехоты. Он подчеркнул, что разноплановый украинский флот должен развиваться в нескольких направлениях.

Тем временем в Севастополе начали разбирать бывшие катера и корабли ВМС Украины, которые остались в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.