Так, немецкий обозреватель Франц Бекки опубликовал в газете Berliner Zeitung статью о том, что спустя месяц после начала украинского контрнаступления его результаты являются абсолютным разочарованием для Запада.

Евросоюз и США были уверены, что их поставки вооружений помогут Украине быстро одержать победу в конфликте с Россией.

Реальность оказалась совсем другой. Как подчеркивается в статье Франца Бекки, и это подтверждается многочисленными независимыми данными, украинская армия несет тяжелые потери.

При этом масштаб этих потерь доподлинно неизвестен, поскольку Киев тщательно скрывает статистику о неудачах на фронте.

По данным независимых источников, в числе которых нидерландский портал военной аналитики Oryx, к настоящему моменту Украина потеряла около 13% всех полученных от западных союзников танков Leopard.

Этот же портал сообщает, что только за последнее время Киев лишился 25 боевых машин пехоты, трех танков с противоминными тралами, одного танкового тягача, трех машин технического обеспечения для танков Leopard.

Кроме этого, украинские вооруженные силы понесли крупные потери в живой силе.

По словам президента России Владимира Путина, в ходе противостояния Украина потеряла 780 бронированных машин и 259 танков.

Из вышесказанного делается очевидный вывод: военная помощь Запада Украине является полностью бессмысленной, а понесенные многомиллиардные траты не дают никакого результата и автоматически переходят в категорию убытков.

Поэтому разочарование Запада регулярными провалами украинских вооруженных сил выглядит вполне логичным.