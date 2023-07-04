Сенсация в белом доме США: В Пентагон прорвалась курица

Известный ведущий программы The Tonight Show на телеканале NBC Джимми Фэллон даже сочинил песню об этой курице.

"Нам не разрешено раскрывать, где именно была найдена курица. Мы можем только сказать, что это было на контрольно-пропускном пункте службы безопасности",- сообщила СМИ Челси Джонс, пресс-секретарь Лиги защиты животных округа Арлингтон, организации, которой служба безопасности Пентагона передала курицу.

Вездесущая курица с темно-коричневым оперением представляет красную породу Род-Айленд, известную в Польше как малиновая.

На странице Лиги защиты животных в Facebook, где было размещено фото пойманной курицы, также был объявлен конкурс ее имени.

В конце концов, его назвали Хенни Пенни, что относится к герою одной из народных сказок.

Курица завоевала большую симпатию в американских СМИ. Джимми Фэллон, ведущий чрезвычайно популярного телешоу, сочинил в ее честь песню под названием "Курица в Пентагоне".

"Ты обычная курица или тайный шпион?" - под гитару пел он в программе.

Птица недолго задержалась в Лиге защиты животных.

Ее забрал сотрудник этой организации, у которого есть небольшая ферма в Вирджинии.