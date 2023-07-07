Отличная идея для блюда из оставшейся с ужина картошки: Вы всегда будете так готовить!

Что приготовить из картошки на обед? Вот идеи, которые помогут вам сэкономить деньги, не тратить пищу впустую, а ваша семья будет просить о добавке!

Что приготовить из картошки на обед? Начинка для пельменей

Кто не любит пельмени? Картофель, оставшийся от ужина, можно использовать для приготовления популярной начинки. Для этого еще раз потолочь картофель толкушкой - холодный картофель, как правило, слипается в комочки.

На сковороде на сливочном масле обжарить нарезанный кубиками лук и добавить к картофелю.

Затем добавьте творог: Количество творога зависит от вашего вкуса - одни предпочитают, чтобы он преобладал над вкусом картофеля, другие предпочитают его в качестве добавки.

Наконец, хорошо посолить и поперчить начинку и перемешать (лучше всего чистыми руками). Теперь осталось приготовить тесто для пельменей и фаршировать их картошкой. Вкусный ужин или обед на завтра готовы!

Картофельные котлеты

Что приготовить из картошки на обед? Картофельные оладьи - отличная идея. Для их приготовления вам понадобятся:

Ингредиенты:

- Картошка с ужина

- Столовая ложка муки

- Одно яйцо

- 100 грамм бекона

- Лук

- Чайная ложка сливочного масла

- Столовая ложка сала (по желанию)

- Подсолнечное масло

- Молотый черный перец, соль