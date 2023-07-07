Отличная идея для блюда из оставшейся с ужина картошки: Вы всегда будете так готовить!

17:10 2023-07-07

После обеда в кастрюле осталось много картошки? Не выбрасывайте ее! С ее помощью можно приготовить вкуснейший ужин или обед на следующий день.

Что приготовить из картошки на обед? Вот идеи, которые помогут вам сэкономить деньги, не тратить пищу впустую, а ваша семья будет просить о добавке!

Что приготовить из картошки на обед? Начинка для пельменей

Кто не любит пельмени? Картофель, оставшийся от ужина, можно использовать для приготовления популярной начинки. Для этого еще раз потолочь картофель толкушкой - холодный картофель, как правило, слипается в комочки.

На сковороде на сливочном масле обжарить нарезанный кубиками лук и добавить к картофелю.

Затем добавьте творог: Количество творога зависит от вашего вкуса - одни предпочитают, чтобы он преобладал над вкусом картофеля, другие предпочитают его в качестве добавки.

Наконец, хорошо посолить и поперчить начинку и перемешать (лучше всего чистыми руками). Теперь осталось приготовить тесто для пельменей и фаршировать их картошкой. Вкусный ужин или обед на завтра готовы!

Картофельные котлеты

Что приготовить из картошки на обед? Картофельные оладьи - отличная идея. Для их приготовления вам понадобятся:

Ингредиенты:

- Картошка с ужина
- Столовая ложка муки
- Одно яйцо
- 100 грамм бекона
- Лук
- Чайная ложка сливочного масла
- Столовая ложка сала (по желанию)
- Подсолнечное масло
- Молотый черный перец, соль

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    Рецепт котлет из отварного картофеля банален.

    1. Бекон нарезать кубиками и обжарить на сале или масле.

    2. Лук мелко нарезать и обжарить на масле. 

    3. Смешать картофель с беконом, луком, яйцом и мукой, приправить солью и перцем по вкусу. В результате должна получиться картофельная, компактная, но пластичная масса. Если он слишком жидкий, всыпьте еще немного муки. 

    4. Сформируйте оладьи по размеру и форме котлет в руках. 

    5. Нагрейте масло на сковороде и обжарьте картофельные оладьи с двух сторон до золотистого цвета. 

    6. Картофельные оладьи перед жаркой можно обмакнуть в яйцо и обвалять в панировочных сухарях.

    Картофельные оладьи очень вкусны, когда их подают с грибным соусом или тушеным мясом.

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