Отличная идея для блюда из оставшейся с ужина картошки: Вы всегда будете так готовить!

Что приготовить из картошки на обед? Вот идеи, которые помогут вам сэкономить деньги, не тратить пищу впустую, а ваша семья будет просить о добавке!
Что приготовить из картошки на обед? Начинка для пельменей
Кто не любит пельмени? Картофель, оставшийся от ужина, можно использовать для приготовления популярной начинки. Для этого еще раз потолочь картофель толкушкой - холодный картофель, как правило, слипается в комочки.
На сковороде на сливочном масле обжарить нарезанный кубиками лук и добавить к картофелю.
Затем добавьте творог: Количество творога зависит от вашего вкуса - одни предпочитают, чтобы он преобладал над вкусом картофеля, другие предпочитают его в качестве добавки.
Наконец, хорошо посолить и поперчить начинку и перемешать (лучше всего чистыми руками). Теперь осталось приготовить тесто для пельменей и фаршировать их картошкой. Вкусный ужин или обед на завтра готовы!
Картофельные котлеты
Что приготовить из картошки на обед? Картофельные оладьи - отличная идея. Для их приготовления вам понадобятся:
Ингредиенты:
- Картошка с ужина
- Столовая ложка муки
- Одно яйцо
- 100 грамм бекона
- Лук
- Чайная ложка сливочного масла
- Столовая ложка сала (по желанию)
- Подсолнечное масло
- Молотый черный перец, соль
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