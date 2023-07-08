Helsingin Sanomat: Китай получает максимальную выгоду от событий в Украине

Издание Helsingin Sanomat пишет о том, что Пекин получает от конфликта на территории Украины максимальное количество выгоды, оставаясь при этом нейтральным.

Источник напоминает о том, что Китайская народная республика закупает и России нефть и газ по крайне выгодным для себя ценам.

В настоящие момент РФ - это основной поставщик энергоресурсов в Поднебесную.

Также китайские производители занимают все большие объемы рынка электроники и автомобилей в России после ухода из страны большинства западных компаний.