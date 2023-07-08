Newsweek: у ВКС России есть план на случай передачи Украине истребителей F-16

Автор материала, бывший заместитель главы Киберкомандования США отставной генерал Чарли Мур в интервью изданию рассказал, что в такой ситуации иностранный обслуживающий персонал самолетов станет законной целью для российских военных.

Он напомнил, что истребителям F-16 необходимы централизованные базы для совершения полетов, этим они отличаются от российских истребителей.

На таких базах наверняка будут работать специалисты из стран Запада и НАТО, поскольку самолетам требует специфическое техническое обслуживание.

Соответственно, весь этот персонал превратится законную цель для российских ВКС и будет для них интересной мишенью.

Также вызывает сомнения, что украинские пилоты смогут быстро научиться управлять такими истребителями, эффективно использовать их. В любом случае, на это потребуется определенное время.

В то же время бывший старший командующий британских ВВС, маршал авиации Грег Бэгвелл заявил изданию, что отправка персонала из стран НАТО на Украину маловероятна.