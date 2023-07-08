Байден назвал Белый дом «Народным», за что получил резкую критику от своих граждан

Людей возмутила формулилировка: Байден позволил себе назвать Белый дом "Народным".

Также президент отметил, что правительство в День Независимости праздновало "независимость и свободу" США.

Пользователи гневно ответили: страна с огромным государственным долгом не может называться независимой. А "Народный дом", как его определил Байден, вовсе народным не является.

Потому что за проникновение в него людей арестовывают.

Комментаторы социальных сетей в ответ на пост Джо Байдена:

Если это Народный дом, то мы хотим, чтобы ты убрался отсюда к черту.

Были и такие пользователи, которые обвиняли президента и всю его администрацию в приглашении стриптизерш и употреблении наркотиков прямо в Белом доме во время празднования Дня Независимости.

Всему руководящему составу предложили пройти "тест на наркотики".