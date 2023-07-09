Доверяй но проверяй: Путин усомнился в докладах некоторых министров

Началось все с Виталия Савельева. Владимира Путина его доклад по вопросу с Крымским мостом паромной переправой президента не устроил.

Он два раза уточнил подробности, но на этом сомнения не развеялись. Путин обратился за разъяснением к губернатору области Сергею Аксенову, проявив явное недоверие к Савельеву. Но

Аксенов, между тем, ничего нового не добавил, словно в унисон с министром он пообещал "стабилизацию ситуации".

Котяков тоже разрисовал все в радужных красках, сообщая, как обычно, про снижение безработицы в стране.

По его словам количество трудоустроенных граждан доросло до полутора миллионов, наблюдается постоянный прирост и спрос на будущее.

Также Котяков вспомнил про ярмарки трудоустройства Голиковой.

Кстати, на предыдущем совещании под подозрение президента попали Мантуров, министр торговли, и Решетников, министр экономики.

Выручал их тогда премьер Мишустин, подтвердив, что все сказанное соответствует действительности.

Желание Путина усилить контроль за министрами можно объяснить возросшими сомнениями по поводу того, что в стране - "все хорошо".

Слишком оптимистичные доклады членов правительства, наконец, сделали свое дело.