Депутат Госдумы Кузнецов пожаловался Путину на правительство, которое не исполняет свои обязательства перед народом

09:46 2023-07-10

Одно из недавних заседаний Госдумы РФ началось с обращения к главе государства. Жалоба звучала в адрес министров, невыполняющих поручения Владимира Путина по важным социальным проектам.

Пламенную речь, обращенную к главе РФ, произнес депутат Андрей Кузнецов.

Политик возмущен тем, что Правительство игнорирует одно из поручений Владимира Путина. Он говорил о разработке стандартов определения понятия "многодетная семья", что усложняет осуществление соцподдержки таким категориям граждан.

По утверждениям народного избранника, данный законопроект лежит в кабинетах правительства 2 года и не сдвинулся с мертвой точки ни на грамм.

Сам руководитель государства корил своих министров в том, что те слишком долго принимают решения по тем или иным вопросам.

К примеру, завис и вопрос с индексацией пенсий у работающих пенсионеров.