Депутат Госдумы Кузнецов пожаловался Путину на правительство, которое не исполняет свои обязательства перед народом

Пламенную речь, обращенную к главе РФ, произнес депутат Андрей Кузнецов.

Политик возмущен тем, что Правительство игнорирует одно из поручений Владимира Путина. Он говорил о разработке стандартов определения понятия "многодетная семья", что усложняет осуществление соцподдержки таким категориям граждан.

По утверждениям народного избранника, данный законопроект лежит в кабинетах правительства 2 года и не сдвинулся с мертвой точки ни на грамм.

Сам руководитель государства корил своих министров в том, что те слишком долго принимают решения по тем или иным вопросам.

К примеру, завис и вопрос с индексацией пенсий у работающих пенсионеров.