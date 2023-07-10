Путин отчитал Голикову и Силуанова, у которых только на бумаге все отлично

Когда на заседаниях Правительства присутствует Владимир Путин, идеальные доклады некоторых чиновников у которого вызывают вопросы, все не проходит гладко.

Руководителя государства заинтересовал уровень доходов населения, а когда Татьяна Голикова дала ответ: "чуть-чуть выросли", он потребовал конкретики.

Когда появились цифры, то получилось, что инфляция "съела" весь мизерный процент увеличения благосостояния народа.

Антон Силуанов при всем своем красноречии признал, что предоставленные сведения о доходах россиян оставляют желать лучшего и часто не соответствуют действительности.