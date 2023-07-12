Басилашвили, который знает Путина лично, дал неутешительные прогнозы по поводу сроков окончания СВО

Давая интервью журналистам, Олег Басилашвили заявил, что СВО никогда не закончится.
Актер не противопоставляет себя российской власти, но стремится к тому, чтобы РФ стала лучше, а потому не боится высказывать свое мнение относительно ситуаций, касающихся родного государства.
Басилашвили знаком с Владимиром Путиным и даже был участником нескольких важных встреч государственного уровня.
Именно он донес до главы России информацию о том, что жители Питера возмущены строительством "Охта-центра" в их городе.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__