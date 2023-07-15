Опубликованный в The New York Times рецепт борща прославил пенсионерку из Украины

Оказалось, что еще осенью прошлого года журналист посетил село с символичным названием Борщов, где узнал историю блюда.

Там он познакомился с 77-летней пенсионеркой Ольгой Габро, которая поделилась семейным рецептом и накормила журналиста борщом собственного приготовления.

Особенность рецепта семьи Габро в том, что готовить ингредиенты нужно отдельно в печи на наваристом жирном бульоне минимум два часа.

Рецепт стал настоящим хитом, а заинтересовалась им The New York Times после скандала.

Тогда шли споры о том, является ли борщ российским блюдом, но Украина пыталась доказать, что это исконно их национальный суп.