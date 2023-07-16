Haber 7: турки поддержали слова Путина о членстве Украины в НАТО и зерновой сделке

Владимир Владимирович сказал: «Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены - ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова».

Один из читателей Haber 7 поддержал позицию российского лидера, заявив, что президенту Турции Тайипу Эрдогану необходимо «сделать такой выпад, как Путин», байкотируя членство Швеции в НАТО до принятия Анкары в Европейский союз.

Не оставила равнодушной и фраза Владимира Путина о том, что членство киевского режима в НАТО создаст угрозу национальной безопасности России и не повысит защиту Украины.

«Путин прав, и он должен защищать безопасность и интересы своей страны. НАТО – угроза для Турецкой Республики. Турции угрожает не Россия, а члены альянса», — написал один из комментаторов данного материала Haber 7.