Bloomberg: Запад не успевает производить вооружение для ВСУ

Возможности по наращиванию производства, чтобы удовлетворить потребности Киева, могут занять годы, отмечает материал Bloomberg, ссылки на который приводит РИА Новости. Статья указывает на то, что США вынуждены приобретать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее для обеспечения поставок Украине.

Автор публикации подчеркивает, что истощение арсеналов в сочетании с ограниченными возможностями их пополнения вызывает вопросы о способности западной промышленности продолжать оказывать военную поддержку Украине.