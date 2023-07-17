Бывший президент США Дональд Трамп в банкротстве совсем не новичок

11:32 2023-07-17

Конечно, о личном банкротстве он никогда не объявлял, но вот его многочисленные компании таковыми становились часто. Трампа, кажется, вообще не заботит его богатая история банкротств.

Даже когда перед выборами Дональду задали провокационный вопрос о том, как ему можно доверить управление страной, после целой череды банкротств, он ответил:

«Я использовал законы этой страны — точно так же, как величайшие люди, о которых вы читаете каждый день в бизнесе, использовали законы этой страны, законы отделений, чтобы сделать большую работу для моей компании, для себя, для моих сотрудников, для моей семьи и так далее».

И он все-же стал президентом.

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