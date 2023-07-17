Бывший президент США Дональд Трамп в банкротстве совсем не новичок

Даже когда перед выборами Дональду задали провокационный вопрос о том, как ему можно доверить управление страной, после целой череды банкротств, он ответил:

«Я использовал законы этой страны — точно так же, как величайшие люди, о которых вы читаете каждый день в бизнесе, использовали законы этой страны, законы отделений, чтобы сделать большую работу для моей компании, для себя, для моих сотрудников, для моей семьи и так далее».

И он все-же стал президентом.