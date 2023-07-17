Евросовет поддержал продление зерновой сделки под эгидой ООН

Согласно заявлению пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова, зерновая сделка завершается в понедельник, однако Россия намерена вернуться к ее реализации, как только будет выполнена ее российская часть.

Мишель подчеркнул, что черноморская зерновая сделка, достигнутая при участии генерального секретаря ООН, крайне важна, особенно для наиболее уязвимых государств. Он выразил поддержку усилиям Гуттереша в обеспечении продолжения этой сделки, которая помогает доставлять зерно и удобрения в страны, находящиеся в особой нужде.