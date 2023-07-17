LCI: Польша и страны Прибалтики готовятся ко вводу своих войск в Украину

Вечером 17 июля журналисты телеканала LCI со ссылкой на анонимного инсайдера в правительстве Польши сообщили, что польское Министерство обороны и прибалтийские государства готовят ввод своих военных контингентов на территорию Украины.

Предполагается, что администрация Варшавы ждёт результаты контрнаступления ВСУ для принятия окончательного решения об интервенции на украинскую территорию. Репортёры LCI считают, что войска Польши могут войти на Украину в составе одной дивизии до конца нынешнего года.