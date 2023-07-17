Путин: это уже второй теракт на Крымском мосту, ответ России конечно будет

В ходе состоявшегося совещания Путин акцентировал внимание на том, что с начала спецоперации на Украине подконтрольные ВСУ спецслужбы совершили уже второй теракт на Крымском мосту, ввиду чего ФСБ и другие военизированные ведомства России должны подготовить новые предложения для обеспечения безопасности данного логистического объекта.

Также Владимир Путин подчеркнул, что Россия обязательно ответит на новое военное преступление со стороны армии Украины, а Минобороны страны уже занято подготовкой ответных мер на агрессию Киева.