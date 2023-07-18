WSJ: Украинское членство в ЕС представляется сложным и может занять годы

После неудачной заявки на быстрое вступление в НАТО на прошлой неделе, путь страны к членству в ЕС также представляется "ухабистым". Авторы WSJ указывают, что присоединение такой большой страны будет тяжелым испытанием не только для Украины, но и для самой Европы.

В ходе статьи отмечается, что хотя в июне 2022 года Украине был предоставлен официальный статус кандидата на вступление в ЕС, на данный момент отсутствует реалистичный план для его осуществления, по словам исполнительного директора Центра европейской политики в Брюсселе Фабиана Зулега.