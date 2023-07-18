Минобороны: Российская армия отразила атаку 28 беспилотников на Крым

По информации ведомства, 17 из них были уничтожены с помощью систем противовоздушной обороны, а остальные 11 были подавлены радиоэлектронными средствами.
Атака не привела к пострадавшим людям и разрушениям.
По информации ведомства, 17 из них были уничтожены с помощью систем противовоздушной обороны, а остальные 11 были подавлены радиоэлектронными средствами.
Атака не привела к пострадавшим людям и разрушениям.
Наталья Гончарова
Чего только не применяют дачники ля того, чтобы вырастить овощи и фрукты вкусными, крупными, без химии и в большом количестве. В этом деле поможет удобрение из консервированного горошка.