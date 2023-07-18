Минобороны: Российская армия отразила атаку 28 беспилотников на Крым

07:55 2023-07-18

Министерство обороны России сообщило о предотвращении попытки теракта со стороны Украины с использованием 28 беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма.

По информации ведомства, 17 из них были уничтожены с помощью систем противовоздушной обороны, а остальные 11 были подавлены радиоэлектронными средствами.

Атака не привела к пострадавшим людям и разрушениям.