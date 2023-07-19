Путин назвал ложью заявление о том, что Украина «кормит страны» в зерновой сделке

20:25 2023-07-19

Владимир Путин высказался о роли Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

19 июля Владимир Путин подверг критике заявления западных политиков о том, что правительство Украины якобы "кормит" целые страны, участвуя в зерновой сделке и поставляя свою аграрную продукцию за рубеж. По словам Путина, именно Россия играет основополагающую роль в стабилизации общемировой продовольственной безопасности.

Также российский лидер заверил, что Москва возобновить своё участие в зерновой сделке, если Запад приложит усилия для её возвращения к гуманитарным началам.

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