Громов: эффективность систем ПВО Украины составляет лишь 64%

19 июля замначальника главного управления Генерального штаба армии Украины Алексей Громов публично заявил, что к текущему моменту украинские системы противовоздушной обороны сбивают российские ракеты и беспилотники только в 64-ёх процентах случаев. При этом Громов признался, что ещё неделю назад эффективность систем ПВО Украины была ниже, но резко возросла.

По словам военного чиновника, украинские системы противовоздушной обороны стали чаще сбивать цели в небе после того, как Киев получил новое вооружение от стран Запада.