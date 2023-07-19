WSJ: ВСУ разочарованы в Западе из-за отказа поставить истребители и ПВО

19 июля репортёры американской газеты The Wall Street Journal взяли интервью у высокопоставленных украинских военных, которые участвую в боевых действиях на Артемовском направлении. По словам опрошенных, лидеры стран коллективного Запада существенно просчитались, поставив Украине боевые машины пехоты и танки, но не передав Киеву новые истребители и системы противовоздушной обороны.

В интервью представителям WSJ командиры украинской армии признаются, что западные державы словно поставили им велосипед без педалей, поскольку в условиях отсутствия самолётов и ПВО подразделения ВСУ не в состоянии защищать свою пехоту и бронетехнику.