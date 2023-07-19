Риттер: российские «удары возмездия» по Одессе показали слабость ВСУ

Экс-разведчик армии США Скотт Риттер публично заявил, что российские "удары возмездия" по военным объектам Украины в Одессе наглядно продемонстрировали слабость систем противовоздушной обороны ВСУ. Также Риттер отметил, что Россия хорошо подготовилась к операции в Одесской области, заранее разузнав расположение всех военных объектов противника.

По мнению Скотта Риттера, в будущем российская армия продолжит наносить ракетные удары по критически важным объектам украинских войск, доведя их до тотального истощения. Также бывший разведчик сообщил, что контрнаступление ВСУ оказалось неудачным.