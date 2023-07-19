Барбу: Румыния настаивает на запрете ввоза зерна из Украины до 2024 года

19 июля министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу публично заявил, что представители Бухареста в ЕС намерены обратиться в Еврокомиссию с предложением о продлении запрета на ввоз украинского зерна до конца года, поскольку аграрная продукция из Украины наносит урон румынским фермерам после попадания на мировые рынки.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что польское государство не откроет свои границы для украинского зерна после выхода России из черноморской инициативы.