Издание Redacted News опубликовало интервью с американским политическим аналитикам Джеймсом Джатрасом, который публично заявил, что правительствам государств коллективного Запада безынтересна судьба украинской государственности и нации, поскольку НАТО и Соединённые Штаты используют Украину в качестве расходного материала, надеясь спровоцировать Россию на конфликт.

С мнением Джатраса согласился исследователь Клейтон Моррис, считающий, что западные страны вовлекли Киев в противостояние с Москвой для приближения Третьей мировой войны.