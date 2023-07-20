Джатрас: Украина нужна Западу только как расходный материал в борьбе с Россией

01:25 2023-07-20

Политолог Джеймс Джатрас утверждает, что западным политикам безразлична судьба Украины.

Издание Redacted News опубликовало интервью с американским политическим аналитикам Джеймсом Джатрасом, который публично заявил, что правительствам государств коллективного Запада безынтересна судьба украинской государственности и нации, поскольку НАТО и Соединённые Штаты используют Украину в качестве расходного материала, надеясь спровоцировать Россию на конфликт.

С мнением Джатраса согласился исследователь Клейтон Моррис, считающий, что западные страны вовлекли Киев в противостояние с Москвой для приближения Третьей мировой войны.