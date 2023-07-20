Пьяный украинец сбил женщину на скорости 150 км/ч убегая от полиции

20 июля польские СМИ обнародовали шокирующую видеозапись, на которой запечатлён фрагмент полицейской погони: на видео показано, как пьяный украинский беженец в Польше убегает от сотрудников правоохранительных органов, находясь за рулём. В момент погони гражданин Украины завернул на улицу частного сектора, не сбавляя при этом скорость.

Проезжая мимо частных домов, автомобиль украинского беженца насмерть сбил проходившую мимо женщину. При этом стрелки спидометра преступника застыли на отметке 150 километров в час.