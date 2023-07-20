В Сумах прогремел взрыв на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине

20 июля журналисты украинской газеты "Суспильне" ("Общественное") сообщили, что жители Сум начали массово сообщать о громких звуков взрыва в городе. Известно, что на момент взрыва в Сумской области работали сигналы воздушной тревоги. Также подконтрольные Киеву СМИ рассказали о взрывах во Львове, где воздушную тревогу не объявляли.

К текущему моменту сирены воздушной тревоги работаю в шести областях Украины, среди которых Сумская, Днепропетровская, Полтавская, Черниговская, Харьковская и Николаевская.