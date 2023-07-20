Павел Прилучный бросил жену и сына и полетел в Дубай

Артист Павел Прилучный написал в соцсех, что улетел в Дубай по работе, потому что режиссер Сарик Андреасян работает там над новым проектом, сообщает Рамблер.

Подписчики блога поначалу отнеслись с недоверием к публикациям звезды, решив, что Прилучный устал от семейных хлопот и хочет отдохнуть.Но все оказалось менее прозаично.

Друзья, если работа, то только такая! — пояснил Павел на своей странице.

Недавно Павел Прилучный неожиданно оказался замешанным в чужом разводе. Жительница Оренбурга подала в суд на своего супруга, с которым состоит в стадии развода.

Женщина намерена доказать, что муж якобы незаконно переписал коттедж в Московской области на друга, и затем продал недвижимость актеру.