По сообщению СМИ Украины, во Львове случился мощный взрыв, оповещения о воздушной тревоге не было

Румыния вместе с другими странами будет настаивать на запрете экспорта зерна из Украины до конца года

19 июля глава Министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Флорин Барбу заявил о намерении Бухареста добиться запрета на экспорт зерна из Украины как минимум до конца текущего 2023 года. Барбу отметил, что позицию Румынии по данному вопросу разделяют и другие страны, которые также настаивают на введении запрета на ввоз украинского зерна. Флорин Барбу […]