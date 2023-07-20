По сообщению СМИ Украины, во Львове случился мощный взрыв, оповещения о воздушной тревоге не было

12:52 2023-07-20

В западной части Украины в городе Львов произошел сильнейший взрыв, при этом предупреждение о воздушной тревоги в городе не прозвучало.

Новость через телеграм-канал сообщило украинское издание «Страна.ua». В материале подчеркивается, что система, оповещающая о воздушной тревоге, не сработала. Ранее в ночное время взрывы прогремели в Одессе, Николаеве — в этом городе зафиксировано возгорание. Система ПВО среагировала своевременно.