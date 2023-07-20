Путин озвучил шесть условий, необходимых для продления зерновой сделки

Требования, касающиеся продления зерновой сделки, имеют отношение к сельскому хозяйству и поставкам продовольствия.

Первое условие — отмена санкций на поставки зерна и удобрений из России. Второе требование — возвращение в страну поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники. Третье — разблокировка аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Четвертое условие — разрешение ситуации с фрахтом судов. Пятое — урегулирование вопросов страхования экспортных продовольственных поставок из России. Шестым требованием была названа отмена санкций, наложенных на российские активы, связанные с отраслью сельского хозяйства.