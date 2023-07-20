Жан-Пьер не стала обещать, что США защитят суда, направляющихся в порты Украины

19 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга ответила на вопрос представителей СМИ о планах Соединённых Штатов по обеспечению безопасности судов, направляющихся в порты Украины в связи с заявлением Министерства обороны Российской Федерации.

Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос, сказала: «Мне нечего сообщить о том, что касается морской части».

Однако глава пресс-службы Белого дома, говоря о прекращении зерновой сделки, заявила, что Вашингтон продолжает оказывать содействие киевскому режиму для экспорта зерна на мировые рынки.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации объявило все суда, заходящие с 20 июля в порты Украины, потенциальными перевозчиками военных грузов.