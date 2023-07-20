Baza: украинский БПЛА атаковал аэродром в Рязанской области

Российское интернет-издание Baza заявило, что украинский беспилотный летательный аппарат в ночь на 20 июля атаковал аэродром в Рязанской области.

Обозреватели «Базы» утверждают, что в результате взрыва близ стоянки самолётов образовалась воронка диаметром 10 см, глубиной 1,5 см.

Повреждений, а также жертв и пострадавших при атаке БПЛА на аэродром в Рязанской области нет.

Отмечается, что для атаки мог использоваться беспилотник, изготовленный кустарным способом.

Официальной информации о данном инциденте нет.