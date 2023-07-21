Полянский: Украина за время зерновой сделки превратила порты в склады вооружений

«Вынуждены констатировать, что за год действия сделки киевский режим накопил под её прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов», — сказал Полянский.

Зампостпреда РФ при ООН добавил, что данные порты также использовались Киевом в качестве пункта временной дислокации иностранных наёмников и служащих Вооружённых сил Украины.

Дмитрий Полянский резюмировал, что в настоящее время Россия может исправить сложившуюся ситуацию ввиду прекращения зерновой сделки.