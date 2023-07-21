В Москве арестован бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков

Представители Следственного комитета обыскали дом Стрелкова, об этом рассказала жена подозреваемого. Сама она в этот момент в доме отсутствовала.

От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)

Бывшему главе Минобороны вменяют экстремистские действия. О задержании Стрелкова сообщил его адвокат Александр Молохов. Арест произошел в пятницу 21 июля примерно в полдень. Игоря Стрелкова забрали прямо из его дома.

Согласно источнику, задержание бывшего министра обороны произошло после соответствующего заявления бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Адвокат задержанного сейчас старается выяснить, куда отвезли его клиента.

По рассказу консьержа, Игоря Стрелкова выводили из дома, держа под руки.