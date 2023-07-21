На собрании Совета Безопасности ООН, посвященному ситуации с зерновой сделкой, присутствовал Дмитрий Полянский. Он выступил с обвинением киевского режима, который якобы использовал зерновую сделку для прикрытия своих военных складов и наращивания мощности украинской армии.

По словам Полянского, порты стали пунктами сосредоточения большого количества военных ВСУ и иностранных наемников. Политик отметил, что остановка зерновой сделки в корне изменит ситуацию.

Полянский подтвердил, что Россия считает украинские порты местом дислокации боевиков и источником пополнения мощностей ВСУ. Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия теперь будет воспринимать корабли, следующие в порты Украины в Черном море как потенциальных поставщиков военных грузов.