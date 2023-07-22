Путин заявил о намерении Польши захватит часть Беларуси

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что Польша намерена вступить в украинских конфликт на стороне Киева.

По словам Путина, в планы Варшавы входить завоевание части белорусских земель. Также Путин добавил, что Россия готова защищать Беларусь от нападения.

При этом он уверяет, что Польша хочет забрать себе «кусок пожирнее», поглотив еще и западную часть Украины.

«Что касается Беларуси, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации», — заявил Путин.

По мнению Путина, часть польской территории является подарком Иосифа Сталина.