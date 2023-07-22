Из-за заявлений Путина о роли Сталина посол России будет вызван в МИД Польши

Ранее Глава России Владимир Путин заявил, что западные союзники Польши в 1939 году оставили ее на «съедение» нацистской Германии. Также российский президент отметил, что Польша практически перестала быть суверенным государством в годы войны.

По словам Путина, Вернуть государственность республике помог Сталин, благодаря которому поляки получили большие территории после завершения военных действий.

Эти слова вызвали возмущение у польского премьер-министра. Он назвал Сталина «военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков». Моравецкий добавил, что «историческая правда не обсуждается» и принял решение вызвать посла Российской Федерации в министерство иностранных дел Польши.