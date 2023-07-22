Риттер: Польша может попытаться ввести войска во Львов

По его мнению, российская сторона даст на такие действия в Калининградской области очень жесткий военный ответ.

Риттер считает, что Соединенные Штаты сейчас не готовы к подобному шагу и не одобрят соответствующих действий Польши.

Вместе с тем Варшава может по своей инициативе выступить против России, в том числе попытаться заблокировать Калининград.

Риттер полагает, что Польша может ввести войска во Львов. Однако Владимир Путин неоднократно говорил о возможности такого сценария, это не станет неожиданностью для России.