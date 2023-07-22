FT: на форуме в Аспене Зеленскому тайно сообщили, что Запад больше не верит в победу Украины

В статье говорится, что официальные лица рассказывают о прогрессе ВСУ и демонстрируют оптимизм.

Однако в частных разговорах они выражают совершенно иное мнение. Многие из них уверены в предстоящем поражении Украины.

Владимир Зеленский участвовал в форуме не лично, а по видеосвязи. Он пытался убедить западных лидеров, что контрнаступление ВСУ скоро наберет обороты.

Но бывший американский дипломат Филипп Зеликов считает, что уже зимой на Западе начнутся серьезные разногласия по поводу поддержки Украины из-за огромных убытков.