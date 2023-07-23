FT: Зеленскому тайно сообщили о неверии Запада в победу Украины

23 июля журналисты газеты The Financial Times рассказали, что накануне в американском городе Аспен прошёл очередной саммит по безопасности, в котором Владимир Зеленский участвовал посредством видеосвязи. По данным FT, на мероприятии лидеры стран коллективного Запада сообщили Зеленскому о неверии США, Евросоюза и НАТО в возможность победы Украины над войсками России.

При этом в ходе публичных выступлений западные политики продолжают выражать позитивные прогнозы относительно победы ВСУ над российской армией.